В старинном купеческом особняке Великого Новгорода откроют музей

В историческом центре Великого Новгорода отреставрировали купеческий особняк XIX века под филиал московского Политехнического музея. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на правительство Новгородской области.
Научно-технический музей должен открыться в 2024 году. Известно, что одну из экспозиций посвятят развитию науки и инженерных технологий в Новгородской области.
Согласно архивным сведениям, владельцем двухэтажного особняка с видом на Кремль являлся купец, городской голова и староста Софийского кафедрального собора Григорий Сметанин. В Новгородской губернии он был известен тем, что построил больницу, чистные сооружения, гимназию, дороги и водопровод на личные сбережения. Кроме того, первым электрическим освещением Кремля жители города были обязаны именно ему.
Ранее Pravda.Ru писала о местах, которые обязательно следует посетить в Великом Новгороде.
Вели́кий Но́вгород — город, расположенный в Северо-Западном федеральном округе России.
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