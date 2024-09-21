Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Простой пирог из тыквы: в начинке кроме неё также сочное яблочко и ароматная корица
От 5000 до 10000 км: как определить оптимальный интервал замены масла в зависимости от условий
Чемпион ОИ Васильев назвал чрезмерной сумму заявки на правительственный грант от Загитовой
Расслаблена или напряжена? Как определить уровень комфорта вашей кошки
Минздрав объяснил, почему женщины живут дольше мужчин
Европа спешно ищет варианты сохранения транзита газа через Украину
Почему лучше обрезать гортензии осенью, а не весной? Раскрываем преимущества

В старинном купеческом особняке Великого Новгорода откроют музей

В Великом Новгороде откроют музей в старинном двухэтажном особняке
1:07
Туризм

В историческом центре Великого Новгорода отреставрировали купеческий особняк XIX века под филиал московского Политехнического музея. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на правительство Новгородской области.

В Великом Новгороде откроют музей в старинном двухэтажном особняке
Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

Научно-технический музей должен открыться в 2024 году. Известно, что одну из экспозиций посвятят развитию науки и инженерных технологий в Новгородской области. 

Согласно архивным сведениям, владельцем двухэтажного особняка с видом на Кремль являлся купец, городской голова и староста Софийского кафедрального собора Григорий Сметанин. В Новгородской губернии он был известен тем, что построил больницу, чистные сооружения, гимназию, дороги и водопровод на личные сбережения. Кроме того, первым электрическим освещением Кремля жители города были обязаны именно ему.

Ранее Pravda.Ru писала о местах, которые обязательно следует посетить в Великом Новгороде.

Уточнения

Вели́кий Но́вгород — город, расположенный в Северо-Западном федеральном округе России. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если ключ зажигания пропал

После потери ключа важно не паниковать: иногда он оказывается совсем рядом, но в случае кражи необходимо срочно действовать, чтобы предотвратить угон

Как действовать при потере ключа зажигания
Как приготовить вкусный паштет с минимальными усилиями
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Мясо, которое тает во рту: технология маринования для сочного шашлык
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
Последние материалы
Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Простой пирог из тыквы: в начинке кроме неё также сочное яблочко и ароматная корица
В Великом Новгороде откроют музей в старинном двухэтажном особняке
От 5000 до 10000 км: как определить оптимальный интервал замены масла в зависимости от условий
Чемпион ОИ Васильев назвал чрезмерной сумму заявки на правительственный грант от Загитовой
Расслаблена или напряжена? Как определить уровень комфорта вашей кошки
Минздрав объяснил, почему женщины живут дольше мужчин
Европа спешно ищет варианты сохранения транзита газа через Украину
Почему лучше обрезать гортензии осенью, а не весной? Раскрываем преимущества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.