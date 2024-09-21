Васильев отреагировал на сумму, которую попросила в качестве гранта на шоу Загитова: "Смело, очень смело"

Чемпион ОИ Васильев назвал чрезмерной сумму заявки на правительственный грант от Загитовой

2:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился своим мнением о заявке известной российской фигуристки Алины Загитовой на получение правительственного гранта в размере 74 798 618 рублей для организации ледового шоу "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

Васильев заявил, что сумма гранта слишком велика и может стать прецедентом для других видов спорта. Он также выразил сомнения в том, что такая заявка будет одобрена, поскольку другие спортсмены также могут захотеть получить финансирование. Кроме того, Васильев отметил, что шоу является личным проектом Загитовой и его реализация может быть затруднена.

"Многовато. Если такое случится, то это будет прецедент для других видов спорта. Смело, очень смело. Маловероятно, что такое случится. Все остальные также захотят. Тем более, это личное шоу. Вряд ли это дело осуществимо. Хороший инфоповод сделала. Если одобрят, то это возмутит людей", — со смехом отреагировал на это Васильев, которого цитирует Газета.Ru.

Васильев также обратил внимание на то, что в условиях, когда многие семьи испытывают финансовые трудности, запросы на такие значительные суммы могут вызвать недовольство населения.

Загитова подала заявку на грант в последний день, когда это было возможно. Она планирует организовать шоу "Алые Паруса" в Санкт-Петербурге и назвала цели проекта — формирование интереса зрителей к произведениям классической русской литературы и русскому языку. В отличие от других спортсменов, которые также подали заявки, например, Евгения Плющенко и Татьяны Навки, Загитова не запрашивает стороннее финансирование и планирует полностью реализовать проект за счёт гранта.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).



Ледовое шоу — развлекательное мероприятие, проводимое фигуристами на льду. Сопровождается музыкой и световыми эффектами. Такие шоу могут представлять собой показательное катание фигуристов, театральную или музыкальную постановку, в которых фигурное катание используется для передачи сюжета или как сопровождение музыкальному произведению.

