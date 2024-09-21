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Вкуснейший рецепт, от которого никто не откажется: простой пирог с тыквой

Простой пирог из тыквы: в начинке кроме неё также сочное яблочко и ароматная корица
2:10
Еда

Этот простой пирог из тыквы станет настоящей находкой! Это идеальный рецепт, который сочетает в себе лёгкость приготовления с превосходным вкусом. Этот тыквенный пирог — кулинарный бриллиант, который понравится даже тем, кто обычно равнодушен к тыкве. Мы верим, что эта выпечка завоюет ваше сердце с первого кусочка!

Простой пирог из тыквы: в начинке кроме неё также сочное яблочко и ароматная корица
Фото: flickr.com by Ryan Dickey, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • Тыква — 300 г,
  • Яблоко — 1 шт.,
  • Сливочное масло — 100 г,
  • Сахар — 150 г,
  • Куриные яйца — 2 шт.,
  • Мука — 200 г,
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.,
  • Подсолнечное масло — 1 ч. л.,
  • Молотая корица — 1 ч. л.,
  • Мёд — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Натереть тыкву и яблоко на крупной тёрке и смешать их в одной миске.
  2. Добавить к смеси тыквы и яблока 50 г сахара, молотую корицу и мёд. Для разнообразия можно добавить немного размоченного изюма. Также, по желанию, присыпьте щепоткой мускатного ореха.
  3. Перемешайте и поставьте в микроволновку на одну минуту, чтобы тыква дала сок, а сахар растворился.
  4. Сделайте тесто: взбейте остаток сахара с размягченным сливочным маслом. Чтобы масло стало мягким, его можно подогреть в микроволновке примерно 20 секунд. Добавьте яйца к масляно-сахарной смеси и тщательно перемешайте до однородности.
  5. Соедините масляно-яичную смесь с тыквенно-яблочной и хорошо перемешайте.
  6. В зависимости от сочности тыквы постепенно добавляйте муку, смешанную с разрыхлителем, тщательно вымешивая тесто до густоты.
  7. Выложите тесто в смазанную подсолнечным маслом форму. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут. Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой или зубочисткой — она должна выйти сухой.

Этот рецепт не только прост в исполнении, но и невероятно вкусен. Надеемся, что он станет вашим любимым. Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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