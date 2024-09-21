Вкуснейший рецепт, от которого никто не откажется: простой пирог с тыквой

Простой пирог из тыквы: в начинке кроме неё также сочное яблочко и ароматная корица

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой пирог из тыквы станет настоящей находкой! Это идеальный рецепт, который сочетает в себе лёгкость приготовления с превосходным вкусом. Этот тыквенный пирог — кулинарный бриллиант, который понравится даже тем, кто обычно равнодушен к тыкве. Мы верим, что эта выпечка завоюет ваше сердце с первого кусочка!

Фото: flickr.com by Ryan Dickey, CC BY 2.0

Ингредиенты:

Тыква — 300 г,

Яблоко — 1 шт.,

Сливочное масло — 100 г,

Сахар — 150 г,

Куриные яйца — 2 шт.,

Мука — 200 г,

Разрыхлитель — 1 ч. л.,

Подсолнечное масло — 1 ч. л.,

Молотая корица — 1 ч. л.,

Мёд — 1 ч. л.

Приготовление:

Натереть тыкву и яблоко на крупной тёрке и смешать их в одной миске. Добавить к смеси тыквы и яблока 50 г сахара, молотую корицу и мёд. Для разнообразия можно добавить немного размоченного изюма. Также, по желанию, присыпьте щепоткой мускатного ореха. Перемешайте и поставьте в микроволновку на одну минуту, чтобы тыква дала сок, а сахар растворился. Сделайте тесто: взбейте остаток сахара с размягченным сливочным маслом. Чтобы масло стало мягким, его можно подогреть в микроволновке примерно 20 секунд. Добавьте яйца к масляно-сахарной смеси и тщательно перемешайте до однородности. Соедините масляно-яичную смесь с тыквенно-яблочной и хорошо перемешайте. В зависимости от сочности тыквы постепенно добавляйте муку, смешанную с разрыхлителем, тщательно вымешивая тесто до густоты. Выложите тесто в смазанную подсолнечным маслом форму. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут. Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой или зубочисткой — она должна выйти сухой.

Этот рецепт не только прост в исполнении, но и невероятно вкусен. Надеемся, что он станет вашим любимым. Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

