Лидер Индонезии Джоко Видодо сообщил, что его российский коллега Владимир Путин планирует посетить мероприятия "Большой двадцатки".
Слова Видодо о решении Путина опубликовали в Bloomberg. Известно, что саммит G20 пройдёт в ноябре на острове Бали.
В четверг, 28 апреля, руководители государств поговорили по телефону. В ходе беседы президенты обсудили конфликт на Украине и работу объединения G20.
Ранее в Bloomberg писали, что Вашингтон выступает за приглашение Киева на саммит "Большой двадцатки". При этом Москву необходимо лишить членства в объединении, отметили представители Штатов.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.