Президент Индонезии: Путин примет участие в саммите "Большой двадцатки"

Лидер Индонезии Джоко Видодо сообщил, что его российский коллега Владимир Путин планирует посетить мероприятия "Большой двадцатки".

Слова Видодо о решении Путина опубликовали в Bloomberg. Известно, что саммит G20 пройдёт в ноябре на острове Бали.

В четверг, 28 апреля, руководители государств поговорили по телефону. В ходе беседы президенты обсудили конфликт на Украине и работу объединения G20.

Ранее в Bloomberg писали, что Вашингтон выступает за приглашение Киева на саммит "Большой двадцатки". При этом Москву необходимо лишить членства в объединении, отметили представители Штатов.