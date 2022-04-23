Президент Украины Владимир Зеленский в ночном видеообращении подтвердил, что зарубежные партнёры "наконец-то" начали поставлять именно то оружие, которое "заказывал" Киев.
"Я благодарен всем нашим партнерам, которые, наконец, выслушали нас, которые передали нам именно то, о чем мы просили, — сказал Зеленский. — Мы точно знаем, что с помощью этого оружия мы сможем спасти жизни тысяч людей и сможем показать оккупантам, что наступает день, когда они будут вынуждены покинуть Украину".
Напомним, в последние дни ряд стран объявили о поставках на Украину тяжелого вооружения:
"Кроме того, запасные части, поставленные украинским ВВС третьей неназванной страной, позволили отремонтировать 20 ранее неработающих самолетов", — сообщил в четверг представитель Пентагона Джон Кирби.
Воодушевлённый такой поддержкой Офис Зеленского разразился угрозами в адрес России, назвав условием продолжения переговорного процесса освобождение из "Азовстали" представителей "золотого генофонда Украины".
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Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.