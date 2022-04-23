Зеленский: наконец-то нам прислали то оружие, которое мы просили

Президент Украины Владимир Зеленский в ночном видеообращении подтвердил, что зарубежные партнёры "наконец-то" начали поставлять именно то оружие, которое "заказывал" Киев.

"Я благодарен всем нашим партнерам, которые, наконец, выслушали нас, которые передали нам именно то, о чем мы просили, — сказал Зеленский. — Мы точно знаем, что с помощью этого оружия мы сможем спасти жизни тысяч людей и сможем показать оккупантам, что наступает день, когда они будут вынуждены покинуть Украину".

Напомним, в последние дни ряд стран объявили о поставках на Украину тяжелого вооружения:

США сообщили, что поставляют ему 155-миллиметровые гаубицы, системы залпового огня и ударные беспилотники.

Канада анонсировала отправку гаубиц M777 и противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

Франция, по словам Макрона, поставляет артиллерийские системы "Цезарь" и противотанковые ракеты "Милан".

"Кроме того, запасные части, поставленные украинским ВВС третьей неназванной страной, позволили отремонтировать 20 ранее неработающих самолетов", — сообщил в четверг представитель Пентагона Джон Кирби.

Воодушевлённый такой поддержкой Офис Зеленского разразился угрозами в адрес России, назвав условием продолжения переговорного процесса освобождение из "Азовстали" представителей "золотого генофонда Украины".