Офис Зеленского считает нацистов в "Азовстали" "золотым генофондом Украины"

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил выходом Украины из переговоров с Россией. Поводом для этого, по его словам, будет гибель остающихся в "Азовстали" бойцов нацбата.

Ссылаясь на слова президента Незалежной, Подоляк заявил, что смерть "этих ребят, составляющих золотой генофонд страны" будет расценена Киевом, как "убийство с особым цинизмом", после которого "любые политические переговоры" станут "бессмысленными".

"Нужно будет, чтобы мир Российской Федерации прекратил существование, в том или ином виде, как субъекта международного права", — патетически произнёс советник Андрея Богдана в эфире "Ходорковский LIVE".

Пользуясь предоставленным ему доступом к микрофону, Подоляк заявил, что россиянам необходимо "переосмыслить себя" — признать, что "никакие они не великие", а "достаточно примитивные во многих вещах". И вообще, дескать, им (то есть гражданам России) "нужно вернуться к каким-то основам человеческой цивилизации".

А ещё Подоляк пригрозил, что, если Россия не начнет каяться перед Украиной, тем будет хуже для российского государства.