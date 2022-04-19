Хабек: поставки танков в Киев могут превратить Германию в "мишень" для Москвы

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что поставка на Украину немецких танков может закончится печально для ФРГ, потому что Берлин может стать следующей "мишенью" для России.

"Поставки танков на Украину могут превратить Германию в "мишень" для России", — написал он.

Хабек добавил, что на фоне наращивания военной помощи Украине, особенно тяжелого вооружения, появляется все больше и больше опасений того, что Россия нанесет превентивный удар.

"Поставки современных танков западных производителей могут побудить Россию распространить войну на западные страны", — резюмировал он.

Ранее Уполномоченная парламента Германии по вопросам обороны Ева Хёгль заявила, что Германия делает всё для помощи Украине, однако она не в силах предоставить ей все виды вооружений, которыми владеет.