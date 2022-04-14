Германия не готова отдать Украине все виды вооружений

Уполномоченная парламента Германии по вопросам обороны Ева Хёгль заявила, что Германия делает всё для помощи Украине, однако она не в силах предоставить ей все виды вооружений, которыми владеет.

"Мы не можем просто поставлять всё, что где-то имеется у какой-то фирмы [оборонного концерна]. Возможно, мы можем больше делать в рамках кооперации с партнёрами по НАТО. В вопросе поставок оружия мы делаем больше, чем обсуждается во время общественной дискуссии", — приводит слова Хёгль газета Handelsblatt.

Также Хёгль отметила, что страны обязаны сделать всё для того, чтобы помочь Украине: начиная от гуманитарной помощи, заканчивая усиленными поставками вооружений.

Германия поставляет вооружение Украине с 26 февраля. Это решение было принято спустя два дня после начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.