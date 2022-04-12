Байден и Джонсон намерены ускорить оказание помощи Украине

Американский лидер Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 12 апреля, обсудили ситуацию на Украине и необходимость ускорить оказание помощи украинской стороне.

"Лидеры обсудили необходимость ускорения помощи Украине, включая усиление военной и экономической поддержки, поскольку украинские силы готовятся к очередному нападению на востоке страны", — сообщает GOV.UK.

Ранее китайская газета Global Times отметила, что президент США не понимает, что конфликт на Украине необходимо разрешить в рамках мирных переговоров, и продолжает выдвигать свои ультиматумы, которые приведут только к разрушительным последствиям.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.