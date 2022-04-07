Президент США Джо Байден, выступая на законодательной конференции североамериканских строительных профсоюзов, заявил, что конфликт на Украине может продолжаться "долго" и что "США продолжат поддерживать Украину и украинский народ в борьбе за свободу".
"Эта борьба далека от завершения, - подчеркнул он и вдруг добавил, обращаясь к строителям, присутствовавшим на мероприятии: - Если мне придется идти на войну, я пойду с вами. [...] я серьезно".
Насколько американский президент сам верил в то, что произносил, учитывая его недавнее состояние (видео дезориентированного, потерявшегося на приеме Байдена, напомним, показала его же пресс-служба), неизвестно.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.