Байден заявил, что если будет надо, он лично пойдёт на войну "за Украину"

Президент США Джо Байден, выступая на законодательной конференции североамериканских строительных профсоюзов, заявил, что конфликт на Украине может продолжаться "долго" и что "США продолжат поддерживать Украину и украинский народ в борьбе за свободу".

"Эта борьба далека от завершения, - подчеркнул он и вдруг добавил, обращаясь к строителям, присутствовавшим на мероприятии: - Если мне придется идти на войну, я пойду с вами. [...] я серьезно".

Насколько американский президент сам верил в то, что произносил, учитывая его недавнее состояние (видео дезориентированного, потерявшегося на приеме Байдена, напомним, показала его же пресс-служба), неизвестно.