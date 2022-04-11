В Китае осудили ультиматумы Байдена для России

Президент США Джо Байден не понимает, что конфликт на Украине необходимо разрешить в рамках мирных переговоров, он выдвигает свои ультиматумы, которые приведут к разрушительным последствиям, отмечает китайская газета Global Times в своей новой статье.

По мнению автора, санкции, которые Штаты активно вводят против России, только разоблачают лицемерие американских властей.

"Президент США Джо Байден однажды пригрозил, что есть только два варианта: санкции против России или Третья мировая война. Но он не понимает, что диалог и мирные переговоры являются единственным выходом из кризиса", — говорится в статье.

Ранее американский лидер, выступая на законодательной конференции североамериканских строительных профсоюзов, заявил, что конфликт на Украине может продолжаться "долго" и что "США продолжат поддерживать Украину и украинский народ в борьбе за свободу". Кроме того, он добавил: если придётся идти на войну, он лично пойдёт на неё.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.