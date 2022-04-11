Вильнюс намерен узаконить увольнение педагогов за поддержку политики России

Мэрия Вильнюса планирует сделать легальным увольнение преподавателей, которые публично выступают за действия Москвы. Также учителям с этой позицией нельзя будет устроиться в другое образовательное заведение, подчеркнули политики.

Власти сказали, что уже советуются с юристами по данному вопросу. Причиной послужили сообщения о педагогах, которые одобряли действия России во время занятий, а также на страницах в соцсетях. Некоторые преподаватели после данных сообщений увольнялись.

"Призываем школы и родительские комитеты информировать самоуправление о каждом подобном случае", — заявили мэрии Вильнюса, передаёт ТАСС.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что со временем мир продемонстрирует настоящих преступников на Украине. Как отметил министр, факты могут "пробить себе дорогу".