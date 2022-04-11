Мэрия Вильнюса планирует сделать легальным увольнение преподавателей, которые публично выступают за действия Москвы. Также учителям с этой позицией нельзя будет устроиться в другое образовательное заведение, подчеркнули политики.
Власти сказали, что уже советуются с юристами по данному вопросу. Причиной послужили сообщения о педагогах, которые одобряли действия России во время занятий, а также на страницах в соцсетях. Некоторые преподаватели после данных сообщений увольнялись.
"Призываем школы и родительские комитеты информировать самоуправление о каждом подобном случае", — заявили мэрии Вильнюса, передаёт ТАСС.
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