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Автор Игорь Рябов

Философ Дугин рассказал о новом миропорядке после спецоперации на Украине

Политика

Российский философ и политолог Александр Дугин заявил, что по результатам спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине будет установлен новый миропорядок.

Философ Дугин рассказал о новом миропорядке после спецоперации на Украине

По словам Дугина, сейчас армия России ведёт борьбу с державами, навязывающими однополярный мир.

"Мы не можем проиграть эту войну. В противном случае весь мир превратится в большой огонь", — цитирует Дугина издание Turkiye Gazetesi.

Он отметил, что спецоперация является вызовом однополярному миропорядку, который ориентирован на США и Североатлантический альянс. Философ уверен, что страны НАТО превратили Украину в базу для удара по России, и если бы 24 февраля президент Владимир Путин не начал спецоперацию, то Запад атаковал бы РФ с украинской территории.

Дугин подчеркнул, что отвод российских войск из-под Киева был "тактическим ходом", чтобы провести ревизии и очистить Донбасс.

Он считает, что установление российского контроля над частью Донбасса или Украины ещё не является победой России.

"Наши солдаты не вернутся домой, пока не будут уничтожены цели, поставленные по всей стране, и не будет установлена безопасность, или пока (президент Украины Владимир) Зеленский не сдастся", — сказал политолог.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы украина владимир путин александр дугин владимир зеленский
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