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Автор Светлана Нерадовская

Лаврову стало стыдно за слова Штайнмайера о "военных преступлениях России"

Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, заявившего о необходимости привлечения России к ответственности за якобы совершаемые ею "военные преступления" на Украине.

Лаврову стало стыдно за слова Штайнмайера о "военных преступлениях России"

По мнению Лаврова, обвинения Штайнмайера в адрес президента, министра иностранных дел РФ и других представителей руководства страны являются недопустимыми. При этом министр дипломатично сообщил, что оставляет эти слова на совести президента ФРГ.

"Несколько дней назад в интервью его (Штайнмайера) спросили, надо ли отдавать под международный трибунал, объявлять военными преступниками представителей российского руководства, начиная с президента, министра иностранных дел, он ответил утвердительно, по сути дела, сказал, что все, кто отвечает за военную операцию, все, кто отвечает за политические решения, конечно, должны нести ответственность. Но это я оставляю на его совести", — сказал Лавров на телеканале "Россия 24".

В заключение Лавров выразил надежду, что время покажет, кто на самом деле является преступником на Украине, и "факты о том, кто совершает там преступления, пробьют себе дорогу".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей лавров франк-вальтер штайнмайер
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