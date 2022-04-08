Мэр Днепра назвал шутки Арестовича глупыми и обвинил его в цинизме

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов допустил резкие заявления в адрес советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича.

"Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?" — написал Филатов в своём Telegram-канале.

В пятницу, 8 арпеля Арестович разместил в мессенджере видеозапись, на которой он стоит рядом с манекеном персонажа "Звездных Войн" Дартом Вейдером и заявляет, что Запад направил Киеву "реально тяжелое вооружение", поэтому Украина победит.

Причём ранее сам Филатов призывал убивать россиян, которых он назвал "нелюдями", по всему миру.

В этот же день Арестович сказал, что киевские власти заранее знали о спецоперации Вооружённых сил РФ, но не предупредили украинцев о её начале, чтобы не спровоцировать массовый поток беженцев.