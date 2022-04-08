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Автор Ольга Лебедева

"Не нужна была паника": Киев знал о планах Москвы, но не предупредил украинцев

Мир

Советник главы Канцелярии Президента Украины Алексей Арестович заявил, что киевские власти не предупредили мирное население о начале российской военной операции, когда уже знали о ней, чтобы не спровоцировать массовый поток беженцев.

"Не нужна была паника": Киев знал о планах Москвы, но не предупредил украинцев

"Почему Украина не могла объявить, что Россия определенно атакует, когда мы уже знали, что Россия атакует? Потому что начнется массовый отток беженцев. [ ... ] Они заполнили бы все дороги, их было бы 8, 10, 12 миллионов человек, и армия не дошла бы до зон обороны", - заявил Арестович в интервью телеканалу ISLND TV.

По его словам, «в этих условиях был бы зафиксирован паралич дорог" и такая ситуация была бы благоприятной для России, тогда как Украина, вероятно, "проиграла бы войну".

Он сказал, что "единственным выходом было бы раздавить танками собственных граждан, расстрелять их, чтобы прорваться через толпы".

"И теперь возникает вопрос: какое решение мы должны были принять? Молчать, оставить страну парализованной и, вероятно, сдать Левый берег?  - рассуждал он. – Мы сделали осознанный и очень сложный выбор между плохим и очень плохим".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы киев беженцы
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