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Автор Светлана Нерадовская

Африканские беженцы возмущены тем, что США отдают предпочтение украинцам

Мир

Многим беженцам из Африки кажется несправедливым то, что США готовятся принять в качестве беженцев десятки тысяч украинцев, в то же время продолжая депортировать большое количество эмигрантов из Африки и Латинской Америки обратно на родину, где их вновь ждёт война, насилие, аресты и пытки. Об этом пишет новостной портал AP.

Африканские беженцы возмущены тем, что США отдают предпочтение украинцам

"Им [американским властям] нет дела до чернокожих. Разница просто разительна. Они знают, что там происходит, но предпочитают закрывать глаза и уши", — передаёт издание слова камерунца Уилфреда Тебаха, одного из беженцев из штата Огайо.

Он недоумевает, чем вызвано столь стремительное изгнание руководством США беженцев из Гаити, которое так резко контрастирует с энтузиазмом, с которым власти готовы принять эмигрантов из Украины.

В марте президент США Джо Байден приветствовал сто тысяч украинских беженцев, предоставил особый статус временной защиты ещё 30 тысячам украинцев, которые уже находились на территории страны на тот момент. Также Байден наложил запрет на депортацию граждан Украины из страны.

В ответ на эти действия представители республиканской партии Аянна Прессли и Мондэр Джонс призвали президента проявить такое же сострадание по отношению к эмигрантам-гаитянам, какое он проявляет к украинцам, напомнив, что США депортировали более 20 000 эмигрантов из Гаити, несмотря на нестабильную обстановку на их родине, сохраняющуюся после убийства президента и мощного землетрясения летом. То же самое касается и депортированных из США камерунцев, которых после принудительного возвращения на родину ждёт тюрьма, пытки и даже убийства.

"Меня посадят в тюрьму, подвергнут пыткам и даже убьют, если меня депортируют. Я очень боюсь. Как человек, моя жизнь тоже имеет значение", — добавил камерунец.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша гаити беженцы украина джо байден
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