Польша требует от ЕС финансирование на содержание украинских беженцев

Польша запросила у Евросоюза €2,2 млрд для покрытия расходов, связанных с украинскими беженцами. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Блазей Побози.

По словам Побози, беженцев "так много", что расходы на них огромны сейчас и "постоянно растут".

"Мы рассчитываем расходы примерно на тысячу евро на человека в течение первых шести месяцев. На данный момент потребности, о которых мы сообщили Еврокомиссии, составили 2 миллиарда 200 миллионов евро”, — сказал чиновник.

Он добавил, что Польша является не только "представителем украинцев в Европе", но и страной, помогающей беженцам "здесь и сейчас”, и поэтому у нее есть все основания обратиться за деньгами от ЕС, которые Варшава надеется получить быстро и в полном объёме запрашиваемого.

Побози посетовал, что до сих пор его министерству Брюсселем было выделено только €16 млн для борьбы с кризисом, чего явно недостаточно.

"До сих пор Польша не получила никаких денег для беженцев от Европейской комиссии”, — сказал министр, подчеркнув, что, если бы Польша ждала денег, прежде чем оказывать помощь беженцам, к настоящему времени в Европе была бы "гигантская гуманитарная катастрофа.”

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, общее количество беженцев, покинувших Украину с начала спецоперации России 24 февраля, превышает 4 миллиона человек. Более 2,3 млн сейчас находятся в Польше.