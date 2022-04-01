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Автор Ольга Лебедева

Польша требует от ЕС финансирование на содержание украинских беженцев

Мир

Польша запросила у Евросоюза €2,2 млрд для покрытия расходов, связанных с украинскими беженцами. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Блазей Побози.

Польша требует от ЕС финансирование на содержание украинских беженцев

По словам Побози, беженцев "так много", что расходы на них огромны сейчас и "постоянно растут".

"Мы рассчитываем расходы примерно на тысячу евро на человека в течение первых шести месяцев. На данный момент потребности, о которых мы сообщили Еврокомиссии, составили 2 миллиарда 200 миллионов евро”, — сказал чиновник.

Он добавил, что Польша является не только "представителем украинцев в Европе", но и страной, помогающей беженцам "здесь и сейчас”, и поэтому у нее есть все основания обратиться за деньгами от ЕС, которые Варшава надеется получить быстро и в полном объёме запрашиваемого.

Побози посетовал, что до сих пор его министерству Брюсселем было выделено только €16 млн для борьбы с кризисом, чего явно недостаточно.

"До сих пор Польша не получила никаких денег для беженцев от Европейской комиссии”, — сказал министр, подчеркнув, что, если бы Польша ждала денег, прежде чем оказывать помощь беженцам, к настоящему времени в Европе была бы "гигантская гуманитарная катастрофа.”

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, общее количество беженцев, покинувших Украину с начала спецоперации России 24 февраля, превышает 4 миллиона человек. Более 2,3 млн сейчас находятся в Польше.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша беженцы украина евросоюз
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