Представители стран, входящих в состав Североатлантического альянса, не могут определиться, стоит ли вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом пишет Bloomberg.
По информации источников агентства, Франция и ФРГ считают, что переговоры с Путиным будут полезными, так как это позволит быстрее добиться прекращения огня на территории Украины. Главы этих стран выступают за качественный диалог с Россией.
Однако власти Британии, Польши и ряда государств Восточной Европы, кроме Венгрии, убеждены: разговор с президентом РФ не приведёт к нужному результату и может "сыграть на руку" Москве.
"Эти страны настроены к переговорам скептически", — отмечает Bloomberg.
Напомним, 29 марта в Турции возобновились переговоры российской и украинской делегаций по поводу урегулирования конфликта. Встреча проходит во дворце Долмабахче в Стамбуле.
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