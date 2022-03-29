Bloomberg: мнения стран НАТО по вопросу диалога с Путиным разделились

Представители стран, входящих в состав Североатлантического альянса, не могут определиться, стоит ли вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников агентства, Франция и ФРГ считают, что переговоры с Путиным будут полезными, так как это позволит быстрее добиться прекращения огня на территории Украины. Главы этих стран выступают за качественный диалог с Россией.

Однако власти Британии, Польши и ряда государств Восточной Европы, кроме Венгрии, убеждены: разговор с президентом РФ не приведёт к нужному результату и может "сыграть на руку" Москве.

"Эти страны настроены к переговорам скептически", — отмечает Bloomberg.

Напомним, 29 марта в Турции возобновились переговоры российской и украинской делегаций по поводу урегулирования конфликта. Встреча проходит во дворце Долмабахче в Стамбуле.