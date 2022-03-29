Российская делегация приехала на место переговоров с Украиной в Стамбуле

Российская делегация приехала во дворец Долмабахче в Стамбуле, где вскоре продолжатся переговоры по урегулированию конфликта с украинской стороной.

Корреспондент ТАСС сообщил с места событий, что политики с Украины тоже находятся во дворце.

На площадку переговоров также прибыл турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Известно, что перед началом диалога запланирована небольшая трёхсторонняя встреча.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что власти РФ готовы дать шанс дипломатии, поэтому согласились на переговоры с Украиной в Стамбуле. По его словам, правительство Турции имеет хорошие связи и с российским, и с украинским руководством.

Первые переговоры РФ и Украины прошли 28 февраля, затем делегации встречались 3 и 7 марта, после чего диалог было решено перевести в онлайн-режим.

С 24 февраля Вооружённые силы России проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.