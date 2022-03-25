США ищут повод для ввода войск НАТО на Украину

США готовятся по отработанной методичке осуществить провокацию с химическими веществами на Украине, чтобы найти повод ввести туда войска НАТО.

Такого рода "химическим" провокациям всегда предшествует массированная информационная атака. И она уже началась.

Байден пригрозил России "ответом"

США и их союзники по НАТО "ответят", если Россия решится применить химическое оружие на Украине, заявил президент США Джо Байден после окончания в четверг саммита НАТО в Брюсселе.

На вопрос журналиста АР, собирались ли конкретные разведывательные данные о том, что Россия развертывает это оружие на позициях или рассматривает возможность его применения и ответят ли США или НАТО военными действиями, если она применит химическое оружие, Байден ответил, что не может предоставить информацию о разведданных.

"Мы ответим, если он его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения", — сказал Байден.

В таком же духе выступают уже несколько дней лидеры всех западных стран. Например, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "предостерег" президента России от применения биологического или химического оружия в Украине.

Шольц "предупредил" Путина

"Утверждения России о том, что Украина разрабатывает биологическое и химическое оружие или о том, что США хотят использовать такое оружие на Украине, не соответствуют действительности и кажутся мне скрытой угрозой, которую сам (Владимир) Путин рассматривает для его применения. Вот почему мне было важно сказать (Путину) очень четко и прямо, что это было бы неприемлемо и непростительно", — отметил глава немецкого правительства в интервью Die Welt.

Об угрозе от России, "которая готовится нанести химический удар по Украине", заявил и президент Владимир Зеленский, выступая в среду по видеосвязи в японском парламенте.

Зачем России обстреливать ёмкости с аммиаком?

Добавим, что дважды в сводках ВСУ были данные о повреждении емкостей с аммиаком на предприятии Сумах и Чернигове. Правда, в сводках не было указано, зачем же российской армии обстреливать емкости с химическими веществами, которые облаком накроют и их позиции поблизости. Ведь ни в одном видео нигде, никто, ни разу не видел у российских военных костюмов химзащиты.

Не понятно, зачем это надо РФ в принципе, если союзные армии ведут успешное наступление.

США фабрикуют "химическую угрозу" по методичке

А вот США действуют по отработанной методичке — мотивы о "химическом оружии" выдвигались при оправдании интервенции в Ирак и Сирию.

Сирийские "Белые каски" — одиозная организация, которая, прикрываясь гуманитарными миссиями, помогала террористам и неоднократно штамповала фальшивки на эту тему. Наиболее известная — в городе Дума в 2018 году. Отчёт ОЗХО возложил ответственность за химатаку на "режим Асада", однако, как показывают данные внутренних файлов ОЗХО, опубликованных WikiLeaks, отчёт был сфабрикован в угоду этой версии.

Так и не доказано, кто сбросил отравляющее вещество в "баллончиках" на детей, а последствия его применения характерны характерны не для объявленного хлора, а для зарина.

Целью лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований была попытка оправдать возможные силовые удары извне. На интервенцию в Сирию США в 2018 году так и не решились, опасаясь армии РФ, не решатся и сейчас. Тем не менее, мирные люди могут погибнуть.

Западу надо "дружить с головой"

Как сказал Pravda. Ru военный эксперт, военный переводчик Борис Подопригора, есть признаки того, что Запад готов через Польшу к эскалации конфликта, но это означает вторжение сил НАТО на территорию Украины и непосредственное соприкосновение с российскими войсками, что чревато третьей мировой войной.

"Будет ли фактор биологической, химической войны играть в пользу эскалации, сейчас сказать сложно. Если серьезные исследования бактериологического и химического оружия велись на территории Украины, то Запад сейчас будет делать всё, чтобы это скрыть и не педалировать эту тему. Потому что это слишком опасно для них, так как биологические лаборатории Соединенных Штатов работают в десятках стран", — сказал эксперт.

Со своей стороны заместитель председателя Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин отметил для Pravda. Ru, что обвинения в адрес России беспочвенны, потому что "нам нет смысла использовать биологическое оружие, тем более, что Россия его уничтожила".

По словам депутата, президент России неоднократно подчеркивал, что будет дан незамедлительный ответ тем странам, которые попытаются вмешаться в действия РФ на Украине.

"Поэтому я бы предложил странам Запада дружить с головой, иначе по ним будет нанесен такой удар, что некоторые просто прекратят существовать", — сказал Юрий Швыдкой.

Глава ДНР Денис Пушилин предупредил в конце прошлого года, что разведкой получены данные о поступлении и перемещении химического оружия на подконтрольной Киеву территории на определённые склады.

"По нашей информации, изначально был завезен антидот, потом — химоружие, которое украинская сторона может применить не только против Народных республик, но и по своим гражданам, чтобы потом обвинить нас в этом", — подчеркнул он.

Читайте по теме: Политолог Баширов оценил враньё Байдена о биологическом оружии на Украине

В МИД РФ возмутились высказываниями США о применении химоружия на Украине

Бывший оперативник СБУ: Украина готовила экокатастрофу в России

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен