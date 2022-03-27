Макрон осудил грубость Байдена в адрес Путина: я бы не стал так говорить

Лидер Франции Эммануэль Макрон осудил оскорбительные слова, которыми глава США Джо Байден "наградил" российского президента Владимира Путина, сказав, что не позволил бы себе подобных выражений.

"Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным", — сказал Макрон в интервью на телеканале France 3, когда его попросили прокомментировать оскорбления президента США Джо Байдена в адрес Путина.

Макрон подчеркнул, что Франция "выбрала не принимать военного участия в конфликте". Французский лидер напомнил, что прежде всего нужно способствовать прекращению огня в зоне украинского конфликта, а после этого добиваться вывода войск РФ оттуда.

"Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями", — заключил Макрон.

Ранее Байден снова оскорбил Путина, нанеся визит в лагерь беженцев из Украины, находящийся на приграничной территории с Польшей. До этого Байден уже позволял себе недостойные главы государства слова в адрес другого мирового лидера.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.