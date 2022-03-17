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Автор Светлана Нерадовская

Разошёлся: Байден снова оскорбил Путина, назвав его "чистым бандитом"

Мир

Президент США Джо Байден продолжил прилюдно оскорблять российского лидера, наградив его эпитетами "чистый бандит" и "смертоносный диктатор".

Разошёлся: Байден снова оскорбил Путина, назвав его "чистым бандитом"

Новая порция оскорблений от американского президента прозвучала в адрес его российского коллеги во время ежегодного обеда "друзей Ирландии". В ходе этого мероприятия Байден высоко оценил то, как ирландцы помогают противостоять проведению спецоперации РФ на Украине.

"Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающей все вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины", — сказал Байден.

Это уже не первый раз, когда Байден позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес Путина. Ранее глава США уже назвал президента РФ "военным преступником", что, по словам его пресс-секретаря является "недопустимым и непростительным" заявлением из уст человека, управляющего страной, которая бомбила мирные города в других государствах.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, оскорбления первого лица России осуществляются лишь с целью её разрушения.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся только по украинской военной инфраструктуре.

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President Biden Participates in a Bilateral Meeting with Micheál Martin, Taoiseach of Ireland
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша ирландия джо байден владимир путин
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