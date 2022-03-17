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Автор Александр Шторм

Байден назвал Путина военным преступником. Что теперь будет?

Мир

В рамках очередного общения с журналистами, Джозеф Байден назвал Владимира Путина "военным преступником". Что это значит для отношений РФ и США и кто на самом деле военный преступник?

Байден назвал Путина военным преступником. Что теперь будет?

В частности, по данным Reuters, отвечая на вопрос одной из корреспонденток о том, можно ли "после всего, что вы видели", так назвать главу России, американский президент сначала ответил отрицательно. А потом, получив от кого-то совет на ухо (видно на записях), снова подошёл к спросившей, уточнил вопрос и ответил: "Он военный преступник".

В Кремле уже отреагировали на очередное "смелое заявление" главы Белого дома.

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул: "Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всём мире".

Понятно, что "дедушка Джо" практически с начала своего президентства откровенно заговаривается.

Что касается Путина, то его он уже называл "убийцей", правда потом уже главе госдепартамента Энтони Блинкену пришлось оправдываться перед западной прессой. Попробуй ответь на вопрос — как же так, "глава самой главной демократии в мире" намеревается вести переговоры с тем, кого "убийцей" назвал?

Блинкен тогда рассказывал что-то про "новую многовекторную политику Вашингтона".

Если же говорить о вербальных откровениях Байдена вообще, то там тоже много всего "интересного". К примеру, недавно он назвал "мужем первой леди" супруга вице-президента США Камалы Харрис.

Впрочем это даже не совсем оговорка, поскольку на госпожу Харрис Байден возлагает огромные надежды.

Ещё в 2021 году, выступая перед сотрудниками Центра по контролю заболеваний в Атланте, глава Белого дома посетовал, что ему не нужно было выступать, а сразу дать слово вице-президенту:

"И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я".

Ещё во время президентской кампании этот "молодой демократический кандидат" путал жену с сестрой во время приветственной речи перед избирателями, потому что те "поменялись местами" на сцене. Говорил о том, что в США от коронавируса "умрут 200 млн человек", и забыл имя своего главного оппонента в предвыборной гонке Дональда Трампа.

В общем, все как-то привыкли к этому "лёгкому амбре" то ли деменции, то ли дислексии в словах американского лидера.

Нюанс в том, что определение "военный преступник" — это очень и очень серьёзно. Поскольку "военные преступления" — это понятия, которые определяются международным правом и имеют очень чёткие критерии оценки.

К таковым, например, относятся:

  • убийства,
  • истязания и увод в рабство военнопленных, а также гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий;
  • захват и убийства заложников;
  • неоправданное уничтожение гражданской инфраструктуры;
  • разрушение жилищ и населённых пунктов без военной необходимости

и так далее.

Нюанс в том, что только за последние дни и недели США абсолютно публично и открыто "нарисовали" себе, как минимум, пособничество в военных преступлениях.

Дело в том, что тот же Байден после своего заявления про Путина добавил, что Украине будет выделена очередная партия вооружений на $800 млн.

А чем там занимаются украинские регулярные войска и нацбатальоны? А они лупят по мирным жителям Донбасса "Точкой-У", убивая простых людей десятками, держат в заложниках население собственных городов, обстреливают колонны беженцев, идущих по ранее согласованным гуманитарным коридорам.

То есть ведут себя как хрестоматийные военные преступники. И Вашингтон всю эту "кровавую дискотеку" активно поддерживает деньгами и оружием.

Впрочем если углубляться в историю, то у самих Штатов руки по локоть в крови.

Здесь можно вспомнить и бомбардировки Югославии, когда за 78 дней было совершено 2300 авиаударов. Точное количество жертв не подсчитано до сих пор. Но примерные цифры таковы:

"Жертвами бомбардировок стали примерно две тысячи мирных граждан и одна тысяча военнослужащих, пять тысяч человек получили ранения, пропали без вести более одной тысячи человек… разрушены более 1,5 тысячи населённых пунктов, 60 мостов, 30% всех школ, около 100 памятников".

Ну то есть всё те же неоправданные разрушения гражданской инфраструктуры, населённых пунктов, убийства нонкомбатантов. Если это не военные преступления, то что тогда военные преступления?

И да, ещё относительно молодой Джозеф Байден в 1999 году прямым текстом заявлял:

"Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае. Да, это я всё предложил сделать!"

Впрочем есть и куда более свежие примеры.

Даже сами представители "международной коалиции", которые вторглись в Ирак и Сирию, признали в 2021 году, что от их рук в этих странах погибло 1410 мирных граждан. И есть подозрение, что это минимальные цифры, а на самом деле речь идёт о куда большем количестве жертв.

В Афганистане за долгие годы американской "операции по борьбе с терроризмом" речь вообще идёт о десятках и даже сотнях тысяч жертв — и это только за период с 2015-го по 2019 год (по данным Брауновского университета).

И это речь идёт только о нескольких военных конфликтах последних лет. А если сюда приплюсовать жертвы "арабской весны" в целом? И многочисленных "цветных революций", которые подстрекали и курировали именно из Вашингтона?

Какие там будут совокупные числа по убитым и покалеченным гражданским? Счёт пойдёт уже на миллионы.

К слову, своё наплевательское отношение к международному праву, да и вообще к любым правовым нормам, американские политики высказывают тоже довольно прямолинейно. Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм, в начале марта говоря о своём отношении к Владимиру Путину, заявил:

"Да, я надеюсь, его уберут — так или иначе. Мне всё равно, как. Отправим ли мы его в Гаагу и будем судить, я хочу, чтоб он ушёл. Пришло время ему уходить. Он военный преступник. Путин — нелегитимный лидер, военный преступник, с которым русские должны разобраться".

Всё это можно было бы списать на дежурное "русофобское безумие", о чём, к слову, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, "конечно, в эти дни не всем удаётся сохранять трезвость ума, я бы даже сказал, здравие ума, поэтому многие, к сожалению, едут рассудком".

Но самое интересное то, что Линдси Грэм с 2019 года является председателем сенатского комитета по судебной системе. То есть человеком, который, в теории, должен осуществлять контроль над тем, насколько прозрачна, легитимна и, уж простите, законна судебная система как таковая.

Но в определённых моментах ему просто на это плевать.

И судя по тому, что ни к Грэму, ни к Байдену после их слов вообще не возникло никаких претензий в среде американских политических элит, говорить здесь можно не только о том, что "поехали разумом" отдельные политики в США.

Там всё печально во всей системе в целом, в совокупности персон и институтов. И система эта уже многие годы демонстрирует не приверженность правовым нормам или гуманизму, да хоть той же демократии, а откровенное, прямолинейное и беспардонное людоедство.

Ну а с людоедами, думается, и разговор должен быть соответствующий.

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Джо Байден: я придумал бомбежки Югославии и удары по Дунаю
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы камала харрис дональд трамп энтони блинкен дмитрий песков владимир путин
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