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Автор Евгения Васильева

Альянс НАТО разместил боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии

Мир

Члены военно-политического блока НАТО решили сформировать четыре боевых центра на востоке Европы. Также в альянсе подчеркнули, что продолжат помогать украинским властям в конфликте с Россией.

Альянс НАТО разместил боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии

"Мы создаём четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", — заявили представители организации после экстренного саммита НАТО в Брюсселе.

Вместе с этим в альянсе сообщили, что страны-союзницы увеличат расходы на военную сферу. Это необходимо для безопасности членов блока, отметили его представители. Также после мероприятия выяснилось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своём посту до 30 сентября 2023 года. 

Ранее работу руководителя альянса оценили в Норвегии. По словам премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре, Столтенберг хорошо справляется со своими обязанностями.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия венгрия украина румыния норвегия словакия болгария йенс столтенберг
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