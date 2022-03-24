В Норвегии заявили, что Столтенберг сохранит пост генсека НАТО

Западный источник сообщил, что генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг продолжит работу на своём посту ещё на один год. По словам журналистов, глава правительства Норвегии Йонас Гар Стёре одобрил такое развитие событий.

Известно, что в сентябре 2022 года срок полномочий руководителя альянса истекает. Как заявил Стёре, в организации в основном поддержат предложение сохранить пост генсека для Столтенберга.

"Мы видим, что союзники альянса удовлетворены работой Столтенберга в качестве генсека. Норвегия разделяет это мнение", — сказал норвежский премьер-министр, слова которого приводит TV2.

Экстренный саммит НАТО пройдёт в четверг, 24 марта. На мероприятии обсудят ситуацию на Украине и сдерживание Москвы. Глава альянса отмечал, что странам-союзницам необходимо разработать варианты обороны от России, в том числе в киберпространстве.