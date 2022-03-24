Согласно заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, 24 марта во время саммита в Брюсселе главы стран альянса обсудят формирование четырёх новых боевых групп на восточном фланге.
"Лидеры сегодня обсудят необходимость обновления наших сил сдерживания и обороны в длительной перспективе, первый шаг на этом пути — создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии", — сказал Столтенберг представителям прессы перед началом встречи.
Генсек отметил, что расширение НАТО повлечёт за собой и дополнительные инвестиции от партнёров альянса, выразив надежду, что согласование финансового вопроса пройдёт в ускоренном темпе.
Что касается периода присутствия НАТО в вышеупомянутых странах, Столтенберг отметил, что контингент альянса "будет находиться там столько, сколько потребуется".
Ранее генсек НАТО выразил надежду на усиление присутствия сил альянса "на суше, в воздухе и в море" на востоке, добавив, что в случае положительного решения вопроса на восточном фланге у НАТО окажется восемь боевых групп, с учётом Польши и Прибалтики.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.