Главы НАТО рассмотрят возможность создания четырёх новых боевых групп на востоке

Согласно заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, 24 марта во время саммита в Брюсселе главы стран альянса обсудят формирование четырёх новых боевых групп на восточном фланге.

"Лидеры сегодня обсудят необходимость обновления наших сил сдерживания и обороны в длительной перспективе, первый шаг на этом пути — создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии", — сказал Столтенберг представителям прессы перед началом встречи.

Генсек отметил, что расширение НАТО повлечёт за собой и дополнительные инвестиции от партнёров альянса, выразив надежду, что согласование финансового вопроса пройдёт в ускоренном темпе.

Что касается периода присутствия НАТО в вышеупомянутых странах, Столтенберг отметил, что контингент альянса "будет находиться там столько, сколько потребуется".

Ранее генсек НАТО выразил надежду на усиление присутствия сил альянса "на суше, в воздухе и в море" на востоке, добавив, что в случае положительного решения вопроса на восточном фланге у НАТО окажется восемь боевых групп, с учётом Польши и Прибалтики.