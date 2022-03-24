Украинский президент Владимир Зеленский обратился к руководству Североатлантического альянса с требованием передать Киеву каждый сотый танк и самолёт, принадлежащий военному блоку.
В своём новом обращении к НАТО, опубликованном в личном Telegram-канале, Зеленский заявил, что альянсу необходимо пересмотреть отношение к безопасности.
"Вы можете предоставить нам 1% ваших самолетов, 1% от всех ваших танков, мы не можем это просто купить", — сказал глава Украины.
Он добавил, что такие поставки зависят только от решения представителей НАТО.
Также Зеленский призвал Североатлантический альянс больше никогда не говорить о несоответствии армии Украины "натовским стандартам". По его словам, украинские военные показали, что могут "дать общую безопасность в Европе и мире".
Ранее председатель Европарламента Жозеп Боррель признал, что ЕС допустил ошибку, пообещав Украине членство в НАТО.
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