Зеленский призвал НАТО предоставить Украине каждый сотый танк и самолёт альянса

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к руководству Североатлантического альянса с требованием передать Киеву каждый сотый танк и самолёт, принадлежащий военному блоку.

В своём новом обращении к НАТО, опубликованном в личном Telegram-канале, Зеленский заявил, что альянсу необходимо пересмотреть отношение к безопасности.

"Вы можете предоставить нам 1% ваших самолетов, 1% от всех ваших танков, мы не можем это просто купить", — сказал глава Украины.

Он добавил, что такие поставки зависят только от решения представителей НАТО.

Также Зеленский призвал Североатлантический альянс больше никогда не говорить о несоответствии армии Украины "натовским стандартам". По его словам, украинские военные показали, что могут "дать общую безопасность в Европе и мире".

Ранее председатель Европарламента Жозеп Боррель признал, что ЕС допустил ошибку, пообещав Украине членство в НАТО.