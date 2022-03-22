Рябков: отношения РФ и США стоят на грани разрыва по вине Вашингтона

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил во время брифинга с участием журналистов о том, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва из-за политики Вашингтона.

По его словам, дальнейшие связи России и США полностью зависят от той стратегии, которую выберет Белый дом. Он также напомнил: 21 марта российские дипломаты передали ноту протеста американскому послу, в которой сообщили, что отношения между странами стоят на грани разрыва.

"Ещё раз подчёркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США", — пояснил Рябков.

Отношения между странами, указал замглавы МИД, испортились именно по вине Штатов.

Он также добавил, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, несмотря на действия США. Дипломат убеждён: РФ сможет адаптироваться к американским санкциями.