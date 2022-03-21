Неприемлемые высказывания президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина поставили двусторонние отношения между странами на грань коллапса, заявили в российском МИД.
Поводом для ноты протеста, вручённой в понедельник американскому послу Джону Салливану, стали комментарии, сделанные на прошлой неделе Байденом, назвавшим Путина "военным преступником”, "убийственным диктатором” и "чистым бандитом”.
"Подобные заявления президента США недостойны государственного деятеля такого высокого ранга и привели российско-американские отношения на грань краха, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Враждебные действия, предпринятые против России, будут встречены решительным и твердым отпором".
МИД также выступил с призывом к США обеспечить "нормальные условия работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования”.
Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "раздражительность” и "забывчивость" Байдена привели к "агрессивным заявлениям” и что такая риторика "неприемлема и непростительна” со стороны президента государства, "бомбы которого убили сотни тысяч людей по всему миру”.
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