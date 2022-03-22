Госдеп США отреагировал на российскую ноту протеста и чуть сдал назад

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что США и Россия будут держать свои дипломатические миссии в странах друг друга открытыми и будут поддерживать каналы деконфликции.

Это заявление было сделано после того, как американский посол в Москве был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту протеста из-за "неприемлемых” высказываний президента Джо Байдена о Владимире Путине. Напомним, в Москве считают, что отношения с США "на грани краха”.

"Мы думаем, что очень важно поддерживать каналы связи с Россией. Открытый диалог имеет решающее значение, особенно во времена напряженности, особенно во времена конфликтов, — сказал Прайс журналистам на очередной пресс-конференции Госдепартамента в Вашингтоне. — Мы стремились сохранить дипломатическое присутствие в Москве и к тому, чтобы русские могли продолжать поддерживать дипломатическое присутствие в США”, - сказал Прайс.

Он также указал на создание "каналов деконфликции на тактическом уровне с Москвой” в качестве доказательства того, что США и Россия будут оставаться в контакте, несмотря на усилия Вашингтона изолировать Москву на мировой арене.