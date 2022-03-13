Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими

Президент Украины Владимир Зеленский в своём новом обращении в ночь на 13 марта, заявил, что украинцы, которые сотрудничают с русскими и в том числе с армией России, будут сурово наказаны.

Как уточнил глава Незалежной, подобным сотрудничеством граждане "подпишут себе приговор".

"Хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам, которым не хватило брезгливости не вести разговоры с оккупантами: если кто-то из вас вдруг соблазнился на предложения этих оккупантов, вы подписываете себе приговор — пойти следом за более чем 12 тысячам захватчиков, которые не смогли вовремя понять, почему на Украину не стоит нападать", — цитирует выдержку из обращения президента Страна.ua в своём Telegram-канале.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление Зеленского о том, что те политики, которые "ищут ниточки" с российской стороной, получат "суровый ответ" от действующей власти.

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