Зеленский обратился к украинским политикам, которые "ищут ниточки в России"

Глава Украины Владимир Зеленский в своём новом видеообращении пригрозил жёсткими мерами украинским политикам, которые "ищут ниточки в России" и "работают на раскол".

Он отметил, что знает о желании некоторых государственных деятелей наладить взаимодействие с РФ. По словам Зеленского, ему уже неоднократно об этом докладывали. Украинский лидер подчеркнул: в отношении таких политиков будут приняты оперативные меры.

"Если мне поступит ещё один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким же, как надлежит в текущих условиях", — сказал Зеленский.

Запись очередного обращения президента Украины опубликована в его Telegram-канале.

Ранее он раскритиковал Запад за отсутствие решительных действий. Зеленский потребовал, чтобы партнёры как можно быстрее предоставили Киеву самолёты.

С 24 февраля ВС РФ по решению президента Владимира Путина проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Российский лидер призвал представителей ВСУ сдавать оружие и воссоединяться с родными.

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