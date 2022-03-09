Украинский лидер Владимир Зеленский снова раскритиковал западных партнёров за отсутствие решительных действий.
Он поблагодарил в своём новом видеообращении польских политиков, выразивших готовность предоставить Киеву самолёты. Однако для их поставки необходимо согласовать целый ряд технических вопросов.
"Когда будет решение? Мы ещё раз просим: решайте это быстрее, отправьте нам самолёты", — отметил Зеленский.
Также президент Украины обратил внимание на то, что Запад по-прежнему отказывается вводить бесполётную зону над страной. Зеленский подчеркнул: если эта проблема не решится в ближайшее время, то Киев будет считать западных партнёров ответственными за "эту катастрофу".
Ранее крымский депутат Юрий Гемпель порекомендовал украинскому лидеру не медлить с принятием предложений РФ по урегулированию конфликта. По словам политика, Зеленскому необходимо признать Крым частью РФ, а также независимость ДНР и ЛНР.
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