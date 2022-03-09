К "бессменным" зелёным майкам, в которых президент Украины Владимир Зеленский записывает свои обращения, казалось бы, привыкли. Однако, как отметил историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко, символика на одежде лидера Незалежной говорит о многом.
Якеменко подчеркнул, что в последнем обращении у Зеленского на футболке не что иное, как знак УПА* - украинской повстанческой армии*, которая "славится" своим радикализмом и русофобией.
"Во время одного из последних выступлений … Зеленского многие обратили внимание на крестик на его маечке. При ближайшем рассмотрении он ожидаемо оказался значком УПА*", — написал историк в своём Telegram-канале. — "УПА* пополнялось за счёт "националистического" сброда и прочих недобитков. В годы войны УПА* в союзе с нацистами проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения".
Кроме того, историк подчеркнул, что за годы действия УПА* уничтожила десятки тысяч человек.
"И вот теперь клоун выступает в маечке с символом УПА*. Вы не поверите, но это "президент", — резюмировал Якеменко.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
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