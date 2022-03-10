МИД РФ: ядерная война невозможна по определению

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий сказал о невозможности ядерной войны по определению. Своё заявление он сделал во время дискуссии на площадке международного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

"Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что такое развитие событий — это конец цивилизации, поэтому "её нельзя допустить ни в коем случае".

В четверг, 10 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что российские власти никогда не говорят о возможности Третьей мировой войны. Он также указал на вбросы об угрозе ядерной войны, идущие из западных стран на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

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