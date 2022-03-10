Лавров: РФ никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны

Российские власти никогда не говорят о возможности Третьей мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы об этом никогда не говорим… Настораживает, когда Запад, по Фрейду, все возвращается и возвращается к этой теме", — цитирует РИА Новости заявление министра по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье.

Лавров указал на вбросы об угрозе ядерной войны, идущие из западных стран на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

"Ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс, вбрасывали исключительно западные представители", — подчеркнул глава российского министерства иностранных дел.

Лавров заявил, что сам он не хочет верить в возможность начала ядерной войны.

"Я не хочу в это верить и не верю", — сказал министр.

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