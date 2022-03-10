Тайные операции Запада на Украине выведут на свет божий

Наши западные противники на сегодняшний день применили почти весь "боезапас" нацеленных на Россию санкций. Их неистовое стремление "наказать" нашу страну, невзирая на болезненный удар по собственным экономикам, напоминает поведение раненого зверя. США и их союзники по НАТО, превращая Украину в антироссийский военный плацдарм, нашкодили там немало и теперь боятся, что их выведут на чистую воду.

"Волшебный ларец" с рестрикциями от Запада кажется неисчерпаемым. По числу наложенных санкционных мер мы опережаем уже Иран и Северную Корею: больше 5,5 тысяч, из которых около половины введено за период с 22 февраля.

Одно из недавних решений — объявленный президентом США Джо Байденом 8 марта запрет на импорт нефти, газа и нефтепродуктов из России. Евробюрократам очень хотелось бы последовать примеру Дяди Сэма, но мешает "разброд и шатание" в рядах европейцев по данной теме.

Игра на обострение со стороны Запада оборачивается заоблачными ценами не только на энергоносители, но и на металлы, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, которые являются весомыми статьями российского экспорта. Например, 8 марта Лондонская биржа металлов была вынуждена приостановить торги по никелю, так как за два дня его цена взлетела в два раза (до $100 тысяч за тонну) на опасениях об ограничении поставок металла из России. Вице-премьер Александр Новак предостерёг Запад, что эмбарго на российскую нефть может привести к цене за баррель до $300 и выше.

Ряд американских экспертов выступили в издании The Hill с предупреждениями, что их страна почувствует на себе "ударную волну" от антироссийских ограничений в виде стремительного роста цен на топливо и продукты питания.

Экс-помощник министра финансов США Дэниэл Глейзер не испытывает энтузиазма в связи с готовностью стран Запада вести экономическую войну против России. Желая нанести России как можно больший урон, они пренебрегают побочным ущербом, "и это просто ошеломляет".

Воинствующим санкционерам в Америке, Европе и других частях света стоило бы призадуматься, не брать грех на душу и не гневить Бога усугублением экономической ситуации в мире, от которого страдают миллионы, если не миллиарды, людей со скромными доходами. Впрочем, как показывает опыт, достучаться до их сердец и разума увещеваниями не получается. Судя по абсолютной лжи западных масс-медиа, увлечённости всякими завиральными гендерными идеями и по отступлению от традиционных семейных ценностей, правящие элиты в Америке и Европе давно поклоняются дьяволу: чтобы привести их в чувство, одних слов недостаточно.

Проект "ядерная Украина"

По ходу продвижения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в руки российских военных попадают документы, проливающие свет на далеко идущие планы киевского режима, плотно опекаемого западными кураторами. Так, Минобороны России предало гласности документ, содержащий боевой приказ Нацгвардии Украины о подготовке к наступлению в Донбассе в начале марта 2022 года.

Теперь становится понятным, к чему политиками на Западе был поднят весь тот шум по поводу готовящегося российского "вторжения": от России требовали "вернуть войска в казармы", чтобы развязать руки ВСУ и нацбатам в Донбассе.

Как заявляет официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, начатая 24 февраля спецоперация российских вооружённых сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте. Теперь остаётся выяснить, насколько в планирование и подготовку операции по наступлению в Донбассе было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО, которые на словах так пекутся о мире на Украине.

Тайное стало явным и в том, что касается планов Украины по созданию собственного ядерного оружия. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в одном из компетентных ведомств России сообщило, что "осуществление Киевом своего крайне опасного проекта "ядерная Украина" могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе".

По словам источника, украинские специалисты готовили "грязную бомбу" и выделяли плутоний в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а естественный для неё повышенный радиационный фон скрывал проведение этих работ.

Ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась научному центру "Харьковский физико-технологический институт", располагающему соответствующей экспериментальной базой. Как отметил источник, Киев мог скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов. Для ускорения этих работ на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества, и есть основания предполагать, что здесь не обошлось без участия Вашингтона.

США заметают "биоследы"

Другая взрывоопасная тема — факт реализации на Украине военно-биологической программы, финансировал которую Пентагон. Как сообщил недавно Игорь Конашенков, Минобороны получило от сотрудников биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля патогенов возбудителей различных болезней — холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии и других. Это было сделано, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Российские СМИ давно бьют тревогу по поводу многочисленных биолабораторий на Украине (их насчитывается около 30), курируемых американской организацией Defense Threat Reduction Agency (DTRA). В связи с их неконтролируемой деятельностью в разные годы в различных регионах Украины отмечались вспышки нетипичных болезней, нередко с летальными исходами. Как утверждает бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, микробиолог Игорь Никулин, американцы изучают особенности иммунитета восточных славян и создают новые патогены, устойчивые к антибиотикам.

Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в американском Сенате, призналась в совместных с украинской стороной усилиях над тем, чтобы "предотвратить попадание любых материалов, касающихся этих исследований, в руки российских войск".

Между тем официальные лица как России, так и Китая требуют от Соединённых Штатов объяснений по поводу деятельности 336 биолабораторий, развёрнутых Пентагоном в 30 странах. В связи с подозрением на явное нарушение международных норм и риском возникновения биологических угроз для населения Москва не исключает задействования статей КБТО о консультациях по этим вопросам.

Американцы явно заигрались, навязывая другим свои неприемлемые для свободного мира правила, полагая, что "гегемону" закон не писан. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв прогнозирует, что недолог тот час, когда будут установлены доказательства поддержки Западом неонацистских структур на Украине. И это будет не пресловутая "пробирка с порошком", а факты, которые могут кардинальным образом повлиять на общественное мнение и на оценки происходящего со стороны власть имущих на Западе. Для этого надо тщательно готовить доказательную базу и обеспечить её доставку адресатам.

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