Украина разрабатывала ядерное оружие и средства его доставки

Украина не только стремилась создать ядерный заряд, но и активно разрабатывала потенциальные средства доставки ядерных боеголовок.

Основные разработки Киев прикрывал совместными проектами с другими странами, сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В конце 2013 года Украина договорилась с Турцией о совместной разработке ракет, основная роль отводилась украинским ракетно-космическим предприятиям "Южмашзавод" и КБ "Южное". Эти предприятия во времена СССР уже разрабатывали советский ракетный ядерный арсенал.

Основной целью украинско-турецкого сотрудничества должен был стать мобильный комплекс, оснащённый твердотопливной баллистической ракетной, которая могла бы доставлять как обычные боеголовки, так и ядерный заряд на дальность до 1 500 км.

Также на украинском "Южмашзаводе" разрабатывался мобильный ракетный комплекс наземного базирования "Гром-2" по заказу Саудовской Аравии. Источник уточнил, что паспортная дальность экспортного варианта "Гром-2" составляла 280 км, но с помощью модернизации этот параметр мог быть увеличен до 500 и даже да 1 000 км.

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