Геноцид по-украински: жителей оставляют в городах специально, как живой щит

Как спецоперация России помешала нацистам напасть на нашу страну, почему по украинским соцсетям нельзя судить о реальных настроениях украинцев, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой зампредседателя Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.

Безумный сценарий

— Алексей Николаевич, сейчас происходят очень важные исторические, трагические события. Как их воспринимают ваши земляки? Наверняка вы с ними в контакте.

— В контакте. Это, с одной стороны, даёт негативное восприятие, потому что там всё-таки смерть, идут боевые действия. С другой стороны, есть чувство, что Украина и большая часть её населения шла к этому и наконец пришла. Только у украинских властей и их кураторов с Запада были другие цели.

Всё, что сейчас происходит на Украине, должно было происходить на российской территории: в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, в Приднестровье и Крыму. Они готовили этот сценарий для нас.

Но российскому руководству удалось упредить эти безумные действия и начать специальную военную операцию именно тогда, когда нам это выгодно, то есть не дать врагу напасть на нашу территорию.

— Знаю, что в Киеве есть люди, которые очень рады: они ждали этих событий. Но за 8 лет выросло много радикальных граждан, настроенных, как они считают, оборонять город. И никаких заверений, что Россия не воюет с мирным населением, люди не слышат. А как в Харькове?

— Сейчас по информационным каналам невозможно судить о реальных настроениях. На Украине доступ к Сети имеют на 99,99% только проукраинские, пронацистские лица. Пробивается очень немного людей нормальных взглядов. Их мгновенно вычисляют, и к ним приходят СБУ или вооружённые бандиты из "территориальной обороны”. Поэтому у нас нет объективных данных о том, сколько на самом деле там людей ориентировано на Россию, русскость. Создаётся информационная картинка якобы только негативного отношения к России.

К сожалению, есть много людей, ориентированных на украинистские идеи. У них отсутствуют механизмы сознания, которые способны воспринимать информацию критично и аналитично. Для них любая информация делится на два вида: либо это украинцы, и они правы во всём; либо это русские, кацапы, москали, и они виноваты во всём. Дело в том, что у них в сознании присутствует очень жуткая составляющая — это нацистская идея, когда люди делятся только на две категории — уберменши и унтерменши, то есть сверхчеловеков и недочеловеков. С этими установками, конечно, надо бороться, но не сейчас. Это длительный и сложный процесс. Мы пришли на свою землю, где находятся наши:

история,

культура,

люди.

Там все кричат о единении Украины в борьбе с агрессором. Вы удивитесь, но через некоторое время мы увидим, с какой скоростью будут переобуваться те самые украинцы, которые сейчас поливают нас проклятиями.

Геноцид русского населения

— В ДНР и ЛНР есть мартирологи, очень много видео зверств бандеровцев, которые YouTube старательно подчищает. Получится ли эти доказательства собрать и представить миру, чтобы он нас услышал?

— Мир нас должен интересовать меньше всего. Мир, который в вашем контексте прозвучал, это, скорее всего, Западная Европа, на которую мы почему-то долго равнялись. Европа показала себя: это обычные профашистски настроенные политические круги, для которых существование России в любой ипостаси (Российская империя, Советский Союз, сегодняшняя суверенная Россия) — абсолютная ошибка природы. Это Европа категорически поддерживала, накачивала оружием и идеологией современную Украину. Поэтому нам всё равно, что они там подумают. Западный мир разрушается. Скорее всего, ему надо помочь в этом, потому что в том состоянии, в котором есть, он существовать не должен, он сам себя съедает.

Что касается украинцев, надо различать западных и восточных жителей. Это совершенно два разных этнических типа, которые имеют серьёзные ментальные различия и совершенно разные культурные и исторические контексты, в которых они формировались.

С восточными украинцами, даже если они ориентированы на полунацистские идеи, можно и нужно работать. Тех, кто живёт на западной Украине, надо вычленять из тела России, из тела пока ещё существующей Украины. Нацизм уничтожается только с его носителем.

— Недавно Зеленский открыл тюрьмы, дал оружие уголовникам и сказал: "Идите, боритесь с москалями".

— Это первое. Давайте ещё такой факт рассмотрим. В Харькове и ряде украинских городов, где остались мирные жители, ни один из руководителей администрации не вышел на связь с российскими войсками, не попросил коридора выхода для мирных граждан.

Людей оставляют в городе специально, как живой щит. Это геноцид по отношению к населению.

До людей через некоторое время это дойдёт. Да, это крушение целой мировоззренческой системы. Но вот простой пример. Мэр города Купянска договорился с российскими войсками, полиция и ЖКХ продолжают работать, утром предложили выйти всем на работу и учёбу. И этого человека объявляют врагом Украины, за ним высылают специальные ликвидационные команды, чтобы найти и уничтожить. Смысл в том, что жители пока ещё украинских городов должны оставаться живым щитом и положить свою жизнь за нацистские идеи "Азова" и прочего отребья.

А посмотрите, какой исход из западных областей организован через:

Польшу,

Венгрию,

Словакию.

Почему там никто не объявляет мобилизацию, не гонит с российским агрессором бороться? Где эшелоны добровольцев с запада Украины, приезжающих отстаивать свои земли на востоке? Нет. Это геноцид. Западные и центральные области, начиная от Житомира и Винницы, спокойно уходят в Европу, а на востоке блокируют выезды из городов, к которым подошли российские Вооружённые силы, с целью создания живого щита и уничтожения как можно большего числа мирных жителей.