Лучший ответ на санкции — новый курс в экономике

Наступление Запада на интересы России вступило сегодня в свою острую фазу. Западным политикам, ещё сохранившим хотя бы малую толику разума, приходится отговаривать своих "ястребов" от провокаций, которые могли бы привести к Третьей мировой войне. Зато они не стесняют себя в вопросе санкций, и власти России должны принять этот вызов.

Россия даже не ответила на западные санкции по полной программе, а лишь "огрызнулась", а мировые рынки сырья, в особенности энергоносителей, уже сильно лихорадит.

2500 долларов за тысячу кубометров газа в Европе не кажется чем-то удивительным.

Цена на нефть марки Brent подобралась к отметке 120 долларов за баррель и, как прогнозируют аналитики JPMorgan, может стоить $185 к концу года.

Дорожают минеральные удобрения и зерно, что является дурным предзнаменованием для тех стран, которые испытывают в них недостаток (Россия не из их числа). Так, цены на пшеницу на мировых биржах взлетели до максимума с 2008 года, приблизившись к уровню $11 за бушель.

На фоне санкций против России Международный валютный фонд бьёт тревогу, предсказывая миру серьёзные экономические последствия. Как сказано в его заявлении, цены на энергоносители и сырьевые товары, включая пшеницу и другие зерновые, резко выросли, что усугубляет инфляционное давление, вызванное нарушениями в цепочках поставок и восстановлением после пандемии COVID-19. Особенно могут пострадать бедные домохозяйства, для которых продукты питания и топливо составляют большую долю расходов.

Евросоюз с готовностью подписывается под любыми санкционными декретами, исходящими от Вашингтона, и даже стремится его где-то опередить. При этом потери для Европы во много раз чувствительнее, ведь объём внешнеторгового оборота России с ЕС примерно в 10 раз превышает таковой с Соединёнными Штатами. Из всей нашей торговли запрет не коснулся, пожалуй, лишь нефти и газа, но и они под угрозой.

На днях глава Еврокомиссии, неутомимая Урсула фон дер Ляйен вновь бросила "боевой клич": никакой зависимости от российской нефти, газа и угля! Диверсификация объявляется стратегическим вкладом в безопасность поставок и в экологию, хотя до сих пор не замечены успехи ни в поиске замены для российского газа, ни в выявлении дополнительных ресурсов "зелёной" энергии. Надежда на СПГ из США и Катара довольно призрачна, учитывая конкуренцию со стороны азиатских рынков и дефицит регазификационных мощностей в Европе. Разве что европейцы решили пойти путём самурая и совершить "экономическое харакири"?

Удар в спину от ЦБ

Здание Центрального банка РФ

В России привыкли действовать по принципу "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Удар "ядерными санкциями" нанесён, и если первые потери можно отнести на счёт внезапности и вероломства противника, то сегодня всё зависит от расторопности властей и адекватности принимаемых решений.

Недавно в стенах Государственной думы в ходе обсуждения законопроекта о новых полномочиях правительства в условиях санкций прошла интересная дискуссия. Во время неё представители думской оппозиции вновь поставили вопрос о необходимости отставки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на том основании, что политика ЦБ после введения антироссийских санкций, увязанных со спецоперацией Минобороны РФ на Украине, привела к потере значительной части золотовалютных резервов страны.

Представители фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России — За правду" раскритиковали руководство ЦБ за применение бюджетного правила, приводящего к "реквизиции наших нефтяных доходов от развития страны", за подъём ключевой ставки до 20% и за потерю огромной суммы ЗВР. По словам депутата от КПРФ Николая Коломейцева, председатель Центробанка допустил проведение торгов в условиях объявленной войны и "три триллиона сжёг за два дня", что стало "ударом в спину в самый неподходящий момент".

На эту тему мог бы много что сказать академик РАН, экономист Сергей Глазьев, к советам которого наши денежные власти, к сожалению, глухи. Взвинчивая процентные ставки, ЦБ обрушивает нашу экономику в стагфляционную ловушку, считает Глазьев. В результате происходит падение деловой активности, сжатие инвестиций, снижаются доходы населения. Через 3-4 года наступают очередная девальвация рубля и новый виток ужесточения денежно-кредитной политики. Это порочный круг, по которому ЦБ нас водит уже 2 десятилетия.

При гигантских валютных резервах стабилизировать курс рубля не удаётся, так как с помощью плавающего курса им манипулируют международные спекулянты. Первое, что надо сделать — это снять с рынка давление спекулянтов, прежде всего американских хедж-фондов, предлагает академик Глазьев. С российскими банками нужно зафиксировать валютную позицию, с тем чтобы они не занимались скупкой валюты в спекулятивных целях. Нужно прекратить конвертацию рубля в валюту по всем капитальным операциям и оставить только текущие операции, связанные с импортом товаров. Имея положительный торговый баланс, при грамотном подходе курс рубля можно не только стабилизировать, но и укрепить.

Дорогу производителям!

Возводимые Евросоюзом торговые барьеры создают в России гигантские ниши для импортозамещения. Важно обратить просчёты противника себе на пользу. Но если власти будут продолжать политику в финансах и промышленности as usual, можно увязнуть в трясине экономических проблем ещё больше.

Известный экономист Михаил Хазин отмечает, что резкое повышение ставки рефинансирования ЦБ ставит производителей в безвыходную ситуацию. В том случае, если предприятия повышают отпускные цены на свои товары, реализовать их они не смогут. При объявлении банкротства тут же появляется конкурсный управляющий, который первым делом продаёт оборудование на металлолом, а здание становится рынком или торговым центром. Связано это с тем, что наше законодательство о банкротстве нацелено не на сохранение хозяйствующего субъекта, а на удовлетворение требований кредиторов.

По мнению Хазина, необходимо в срочном порядке заморозить долги для любых производителей и приостановить действие закона о банкротстве, чтобы не допустить ликвидацию российских предприятий либеральной "пятой колонной". Параллельно следует использовать мощный инвестиционный ресурс, связанный с демонетизаций экономики, и ресурс спроса, прежде всего по товарам народного потребления.

Уход из страны иностранных кредиторов можно возместить созданием специального инструмента рефинансирования, расширения внутреннего кредитования под низкие проценты для конечных заёмщиков, предусмотрев заключение специальных инвестиционных контрактов и исключив нецелевое использование выделенных денег. Учитывая масштабную выкачку денег из реального сектора экономики за последние 8 лет, ежегодно без риска инфляционных последствий в нашу экономику можно вливать по 5 трлн рублей под цели увеличения товарного предложения, полагает академик Глазьев.

Для парирования санкционной войны нашему правительству придётся решать целый комплекс задач: определить имеющиеся производственные мощности, заняться индикативным планированием, заключить контракты с предприятиями, договориться с ЦБ о выделении кредитных линий, ввести механизмы ответственности на всех уровнях за исполнение контрактов и предоставление кредитов и т. д. Это будет означать кардинальное изменение всей экономической политики, которая станет более тонкой, квалифицированной и ответственной.

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