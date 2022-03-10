Боррель: участие НАТО в конфликте вокруг Украины приведёт к ядерной угрозе

Североатлантический альянс не собирается становиться участником конфликта вокруг Украины, так как это может привести к ядерной угрозе, заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС и НАТО стремятся прекратить эскалацию, передаёт ТАСС.

"НАТО не собирается вступать в конфликт, опасаясь третьей мировой и ядерного противостояния", — сказал Боррель.

Он также выразил надежду на то, что внешние обстоятельства не подтолкнут НАТО к этому пути.

Боррель подчеркнул: ЕС по-прежнему считает спецоперацию РФ на Украине нарушением международного права, поэтому не собирается отменять ранее утверждённые санкции.

С 24 февраля ВС России по решению президента Владимира Путина проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Глава государства порекомендовал представителям ВСУ добровольно сдавать оружие, чтобы получить возможность воссоединиться с родными.

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