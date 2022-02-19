Ультиматум Зеленского: есть ли у Украины ядерное оружие

Владимир Зеленский пригрозил, что Украина восстановит свой ядерный статус. Возможно, "грязная" ядерная бомба у Киева уже есть.

Ультиматум Зеленского: гарантии безопасности или ядерный статус

Владимир Зеленский заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, что инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума под эгидой министра иностранных дел.

"И если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", — сказал президент Украины.

Из заявления следует, что Украина будет стремиться получить ядерный статус, потому что суть упомянутого соглашения в отказе от ядерного статуса Украиной в обмен на гарантии безопасности от России, Великобритании и США. Впрочем, в английском варианте нет слова "гарантии", а есть "заверения в безопасности".

Это не первые подобные заявления украинских властей. Они делаются перманентно, начиная с 2014 года, и муссируются с разных сторон. Так, например, ранее Киев от США и Великобритании за "нарушение меморандума" требовал выплатить 200 миллиардов долларов компенсации. Но никогда ранее это не заявлялось на таком высоком международном уровне и первым лицом государства.

Лондон и Вашингтон считают, что меморандум не имеет юридической силы договора, так как не ратифицирован ни одной из сторон, а их обязательства носят не международно-правовой характер, а политический.

Что касается России, то она считает, что, совершив госпереворот в 2014 году, Украина перечеркнула свой статус наследницы Украинской ССР и не может иметь никаких гарантий от России.

Как Украина вновь получит ядерную бомбу

Таким образом "гаранты" не воспринимают требований Киева, но Украина продолжает маниакально настаивать. Зададимся вопросом, а зачем бандеровским властям вожделенный ядерный статус? Несомненно для того, чтобы снова стать обладателем ядерного оружия и применить его против России. Можно предположить три варианта реализации этих намерений:

1. Украина ввезёт из РФ вывезенное туда в 1990-е годы ядерное оружие. Это исключено.

2. Кто-то из обладающих ядерным статусом разместит на Украине ядерное оружие и снабдит технологиями и сервисом. Трудно представить, кто на Западе на это решится. Дело в том, что тогда эта страна должна содействовать выходу Украины из Договора о ядерном нераспространении, который не подписали в мире только Индия, Пакистан (ядерные державы), Израиль (все говорят, что он обладает ядерной бомбой, но сам Израиль не подтверждает), Южный Судан, и вышла из него — Северная Корея.

Захотят ли Вашингтон или Лондон сделать из Украины либо аналог Израиля, либо изгоя, как Северная Корея? Сегодня это не одна, а с десяток "красных линий".

3. Создаст ядерное оружие сама. Этот тезис также звучит с 2014 года. Эксперты утверждают, что наработанный ещё с советских времен научный потенциал позволит Украине создать ядерную бомбу, а "грязную" (из отработанного топлива АЭС) — так уж наверняка. Есть у неё и средства доставки ядерных зарядов (ракеты типа РК-360МЦ "Нептун") и расщепляющиеся материалы для обогащения — плутоний и уран. В Киеве работает Институт ядерных исследований, имеются лаборатории для обогащения урана.

Ещё в 2014 году делался вывод, что Украине надо 7 -10 лет, чтобы самостоятельно создать ядерное оружие, а "грязную" бомбу — гораздо раньше, и, как знать, возможно, она её уже имеет.

Зеленского надо убирать из политики

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции — не пустые слова. Ранее он угрожал некими "другими" методами, если не удастся договориться с Россией по Донбассу. Учитывая, что президент Украины в Мюнхене выступал перед западной аудиторией, он шантажирует и Запад. Его положение сегодня — на грани срыва, он может пойти на неадекватные шаги в неадекватном состоянии, поэтому, надо его останавливать и убирать с политической арены, и как можно скорее.

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