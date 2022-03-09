Во Франции отказ от российской нефти назвали "собственным харакири"

Кандидат в президенты Франции, парламентарий Марин Ле Пен раскритиковала решение Евросоюза отказаться от поставок нефти из РФ. Этот план депутат назвала "собственным харакири".

"Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России — плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой, и похоже, что мы к этому сегодня стремимся", — подчеркнула Ле Пен, слова которой приводит телеканал France-2.

Ранее на сайте Еврокомиссии представили план REPower EU по полному отказу от российских углеводородов. По мнению специалиста Фонда национальной энергетической безопасности РФ Алексея Гривача, Европа не сможет осуществить своё намерение.

"План одновременно не очень реалистичен и крайне нерационален. Кажется его авторы немного ошиблись в названии, так как это не REPower EU, а RIPower EU. То есть, не перезагрузка энергетики ЕС, а заупокойная энергетике Европы", — сказал эксперт.

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