"Это харакири": что говорят в Европе об эмбарго на нефть и газ из России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что в случае эмбарго на поставки российской нефти экономика Евросоюза рискует "умереть первой".

Выступая в эфире телеканала France-2, она отрицательно ответила на вопрос, должна ли Европа отказаться от поставок нефти и газа из России.

"Использовать этот рычаг — это значит жестоко наказать французов, французские компании, французскую экономику, которым могут потребоваться годы на восстановление. Последствия (такого решения) могут быть гораздо хуже, чем последствия пандемии", — заявила Марин Ле Пен.

Также она подчеркнула, что санкции нужно выбирать такие, которые не будут направлены против покупательской способности французов и их экономической активности.

"Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России — плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой, и похоже, что мы к этому сегодня стремимся", — заявила Ле Пен. Так она прокомментировали звучащие в Евросоюзе предложения о введении эмбарго на поставки российской нефти.

Стоит заметить, что согласно опросам общественного мнения Марин Ле Пен является вторым по популярности кандидатом на пост главы государства, уступая нынешнему президенту Эмманюэлю Макрону.

Заметим, о неготовности отказаться от импорта нефти и газа из России в среду заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который прибыл в Париж на переговоры с Макроном.

"Нам также необходимо сегодня обсудить нашу уязвимость (перед РФ) в плане зависимости от поставок российских нефти и газа. Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы, это некомфортная правда, однако мы можем сделать больше для того, чтобы продвинуть зелёную повестку и сделать нашу экономику менее углеродоёмкой <…>", — цитирует ТАСС премьер-министра Нидерландов.

И еще один штрих в общую картину. Норвежская компания Yara продолжает сокращать выпуск азотных удобрений из-за высоких цен на газ. В кампании отметили, что с учётом ранее предпринятых мер по оптимизации производства, общая загрузка мощностей Yara по аммиаку и карбамиду в Европе к концу недели сократится до 45 процентов. Yara является одним из крупнейших в мире производителей удобрений.