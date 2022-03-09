Эксперт оценил план отказа ЕС от углеводородов РФ: "не REPower EU, а RIPower EU"

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Pravda.Ru отреагировал на план Еврокомиссии REPower EU, согласно которому западные страны смогут полностью отказаться от поставок угля, нефти и газа из России.

"План одновременно не очень реалистичен и крайне нерационален. Кажется его авторы немного ошиблись в названии, так как это не REPower EU, а RIPower EU. То есть, не перезагрузка энергетики ЕС, а заупокойная энергетике Европы", — сказал специалист.

Он напомнил, что Россия и Евросоюз подписывали долгосрочные контракты, согласно которым необходимо выплачивать компенсации за недобор. Также, по словам эксперта, защищённые объёмы поставок составляют минимум 100-110 миллиардов кубометров.

"Привлечение дополнительных объёмов СПГ со стороны Европы потребует соответствующей оплаты с премией. В результате стоимость энергоресурсов для европейской экономики и европейских граждан возрастёт в несколько раз вдобавок к тому росту, который уже имел место в конце прошлого года. Очевидно, что одномоментно этот план не выполнится и потребует достаточно много времени", — объяснил Гривач.

Вместе с этим специалист подчеркнул, что независимость от импорта России ЕС позволит себе минимум через пять лет и получит крайне большие издержки. Если же учитывать долгосрочные контракты, то намерение европейских политиков может осуществиться спустя 10-15 лет, добавил собеседник издания.

"Это время позволит перенаправить потоки в восточном направлении. Соответствующая работа уже ведётся. Для развития Китая это будет большой бонус. И, наоборот, для Европы значительные потери конкурентоспособности", — заключил эксперт.

Ранее на официальном сайте Еврокомиссии опубликовали план полного отказа от российских углеводородов. Западные политики спрогнозировали выполнение задач "задолго до 2030 года". По плану REPower EU страны-союзницы должны увеличить объёмы поставок СПГ от корпораций, которые не имеют отношение к РФ, развить своё производство, а также больше использовать "зелёную" энергетику.

"Все эти меры позволят сократить спрос на российский газ на две трети до конца текущего года", — отметили авторы документа.

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