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Автор Игорь Рябов

Клинцевич: США 8 лет создавали на Украине биологическое оружие против России

Политика

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал обнаружение российскими войсками на территории Украины американских биолабораторий, которые участвовали в военно-биологической программе США.

Клинцевич: США 8 лет создавали на Украине биологическое оружие против России

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в день начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине сотрудники украинских биолабораторий оперативно уничтожили особо опасные патогены.

"Мы понимаем, что этой страны уже нет, что нет и руководителя, там все марионеточно, и люди просто обмануты. Там наводят тень на плетень чистым патриотизмом, а на самом деле эта страна превратилась в страну-оружие, то есть против нас подготовили плацдарм. Руками украинцев против России хотели вести войну", — заявил Клинцевич в беседе с argumenti.ru.

Бывший сенатор отметил, что США разрабатывали на Украине биологическое оружие и хотели руками украинцев применить его на территории России. После спецоперации может выясниться, что Киев располагал законченным вариантов атомной бомбы, не исключил собеседник издания. Он напомнил, что Украина сохранила научно-технический потенциал, заложенный ещё в Советском Союзе, для создания ядерного оружия.

В свете выявленных фактов о разработке американцами биологического оружия на Украине кажется "логичным и законным" проведение армией РФ спецоперации, отметил Клинцевич.

"Сначала было восемь таких объектов на базе украинских лабораторий, а потом американцы сделали с нуля еще восемь биолабораторий", — сообщил экс-сенатор.

Он добавил, что США объявили войну России ещё восемь лет назад, когда впервые начали проводить подобные биологические исследования на Украине.

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд призналась, что на Украине имеются "объекты биологических исследований". Она отметила, что Киев и Вашингтон пытаются не допустить, чтобы результаты деятельности биологов попали руки РФ.

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"ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы украина мария захарова франц клинцевич
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