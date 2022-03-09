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Автор Владимир Васютченко

РФ потребовала от США разъяснить деятельность биолабораторий на Украине

Мир

Российские власти требуют от Соединённых Штатов предоставления подробностей деятельности биологических лабораторий на территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РФ потребовала от США разъяснить деятельность биолабораторий на Украине

По её словам, в Москве ожидают от минобороны США и американского президента официального ознакомления мирового сообщества с программами, над которыми работали в лабораториях на Украине.

"Данные, материалы, документы, будьте добры, все на стол", — цитирует представителя российского министерства "Интерфакс".

Захарова подчеркнула, что РФ "не просит, а требует" разъяснений по поводу деятельности лабораторий.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в 30 биолабораториях на территории Украины велась работа с возбудителями опасных заболеваний в рамках совместных программ с Пентагоном. Факт наличия на Украине американских биолабораторий признала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с разработкой биологического оружия на Украине.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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