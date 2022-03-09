Российские власти требуют от Соединённых Штатов предоставления подробностей деятельности биологических лабораторий на территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, в Москве ожидают от минобороны США и американского президента официального ознакомления мирового сообщества с программами, над которыми работали в лабораториях на Украине.
"Данные, материалы, документы, будьте добры, все на стол", — цитирует представителя российского министерства "Интерфакс".
Захарова подчеркнула, что РФ "не просит, а требует" разъяснений по поводу деятельности лабораторий.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в 30 биолабораториях на территории Украины велась работа с возбудителями опасных заболеваний в рамках совместных программ с Пентагоном. Факт наличия на Украине американских биолабораторий признала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с разработкой биологического оружия на Украине.
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