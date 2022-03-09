Секретные биолаборатории много лет убивали украинцев

США не стесняются проводить опаснейшие биологические эксперименты на территории своих вассалов.

Еще в 2021 году на Украине на странице официального интернет-представительства президента Владимира Зеленского создали петицию против американских биологических лабораторий. В петиции было, в частности, сказано, что в Харькове, где находится одна из биолабораторий Министерства обороны США, в 2016 году умерли 20 украинских военных, ещё 200 госпитализировали.

Также в петиции упоминалось, что на Украине в 2019 году была зафиксирована вспышка болезни, похожей по своим симптомам на чуму. Настолько похожей, что в РФ тут же усилили погранконтроль.

Мы уже очень скоро узнаем, чем же на самом деле занимались фабрики смерти США на территории Украины. Судя по истерике Пентагона и руководства Штатов, разработки там велись весьма серьезные.

Ни о каком мирном использовании биопрограмм на Украине не было речи, их поддерживал Пентагон, заявил сегодня, 9 марта МИД России.

Ранее представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд признала наличие американских лабораторий на Украине и заявила, что они опасаются попадания накопленных там материалов в руки Кремля.