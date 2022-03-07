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Автор Светлана Нерадовская

Воскресенский: в делегации Украины на переговорах с РФ могут быть изменения

Мир

Украинская и российская делегации отправились к месту переговоров в Белоруссию, в Брестскую область, но время встречи может быть сдвинуто, так как украинская сторона имеет "проблемы с логистикой". Об этом проинформировал белорусский политолог Юрий Воскресенский, занятый в организации встречи.

Воскресенский: в делегации Украины на переговорах с РФ могут быть изменения

"Третий раунд переговоров запланирован на сегодня на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд — Дом охотника (Брестская область Белоруссии). Обе стороны выехали на переговоры, однако, исходя из проблем с украинской логистикой, могут быть изменения по времени", — сообщил Воскресенский в беседе с РИА Новости.

По информации политолога, украинская делегация прибудет к месту переговоров на вертолётах через территорию Польши.

Воскресенский уточнил, что состав российской делегации останется неизменным, в то время как "состав украинской делегации опять может быть обновлён".

Российская и украинская стороны уже провели два раунда переговоров, оба состоялись в Белоруссии. В ходе второй встречи была достигнута договорённость по поводу "гуманитарных коридоров".

21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным была признана независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россией была начата спецоперация на Украине после просьбы о помощи и защите глав республик Донбасса.

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Зеленский НЕ ХОЧЕТ мира! Лавров о переговорах России и Украины!
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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